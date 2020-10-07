Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Циркон»

Видео с места испытания российской гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в среду, 7 октября, опубликовало Минобороны России.

На кадрах с разных ракурсов показан запуск ракеты с борта корабля.

Как ранее сообщалось, дальность полета «Циркона» составила 450 км, а максимальная высота — 28 км. Время полета — 4,5 минуты, достигнута гиперзвуковая скорость свыше 8 Махов (9,5 тыс. км/ч).

В среду президент России Владимир Путин провел по видеосвязи совещание с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым, который доложил российскому лидеру об успешном запуске гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков». Уточняется, что испытания прошли накануне, 6 октября.

Путин назвал работу над системой «Циркон» и этап проведения успешного испытания этой ракеты «большим событием не только в жизни Вооруженных сил, но и всей России».