Стали известны подробности убийства людей под Нижним Новгородом

Стрельбу по людям на остановке в нижегородском поселке Большеорловское в Борском районе Нижегородской области в понедельник, 12 октября, открыл 18-летний Данил Мохнатов. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По данным канала, Мохнатов приехал из Нижнего Новгорода в Бор к своей бабушке. Она провожала внука, и между ними произошла ссора. Парень вернулся с ружьем и открыл стрельбу.

На крики прибежал сосед, он получил смертельное ранение. Тогда злоумышленник вышел к остановке и застрелил там еще двух человек. Трое, в том числе бабушка подозреваемого, были госпитализированы.

После нападения подозреваемый с оружием скрылся в близлежащем лесу. Также известно, что у него может быть второе ружье. Правоохранители ведут его поиски, также в Нижегородскую область для поимки преступника направлены сотрудники ОМОН и СОБР.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.