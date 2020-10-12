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Сотрудники СОБР направлены на поиск преступника под Нижним Новгородом
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Сотрудники СОБР направлены на поиск преступника под Нижним Новгородом

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Сотрудники ОМОН и СОБР направлены в Нижегородскую область для поимки вооруженного преступника, который в понедельник открыл огонь по людям на остановке. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

«Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Нижегородской области направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника», — сказали ТАСС в пресс-службе.

Инцидент произошел в городе Бор. По предварительным данным, нападавшим является 40-летний местный житель по имени Андрей. Он открыл огонь из ружья по пассажирам автобуса, которые ожидали транспорт на остановке. После нападения подозреваемый с оружием скрылся в близлежащем лесу.

В результате стрельбы на остановке погибли три человека, еще три получили ранения. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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