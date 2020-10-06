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На МКС сработал датчик дыма в модуле «Заря»

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Датчик дыма сработал на Международной космической станции (МКС) в модуле «Заря», относящемуся к российскому сегменту. Об этом 6 октября сообщил космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин Центру управления полетами.

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Как сообщает РЕН ТВ, космонавт не чувствовал запаха гари и не видел дыма. После осмотра модуля Иванишин со специалистом ЦУП пришел к выводу, что сигнал был ложным.

«Считаем ложным срабатыванием», — заключили в центре.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек российского модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

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