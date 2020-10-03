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Отсек модуля МКС с утечкой воздуха закроют на трое суток

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Переходной отсек российского модуля «Звезда» на Международной космической станции (МКС), в котором выявлена утечка воздуха, закроют на трое суток. Об этом 2 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП).

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«Мы будем ПРК [переходную камеру] опять закрывать на трое суток», — заявил представитель ЦУПа во время переговоров с МКС.

28 сентября стало известно, что источник утечки воздуха на МКС находится в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура. Негерметичность была локализована.

Спустя несколько дней экипаж МКС сузил зону поиска места утечки воздуха до переходного отсека данного модуля.

По словам, руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, утечка «безумно мала», поэтому ее трудно найти.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Тогда она составляла 270 г в сутки, в августе 2020-го — 540 г, а в сентябре этого года выросла до 1,4 кг.

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