Руководитель полета назвал утечку воздуха на МКС безумно малой

Утечка воздуха на российском космическом модуле «Звезда» «безумно мала», поэтому ее трудно найти. Об этом в четверг, 1 октября, заявил руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС) Владимир Соловьев.

Как сообщил руководитель полета, падение давления на станции составляет 1–2 мм рт. ст. в сутки. Кроме того, утечку воздуха сложно найти, из-за того что она переменная, сказал он,отметив, что в последние 15 часов давление было стабильным, передает «РИА Новости».

Также Соловьев добавил, что нет смысла искать утечку американским течеискателям, поскольку она «безумно мала».

Накануне в «Роскосмосе» заявили, что зона поиска места утечки воздуха на МКС сократилась, точное место ищут в переходном отсеке модуля.

28 сентября стало известно, что источник утечки воздуха на МКС находится в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура. Негерметичность была локализована.

В «Роскосмосе» заверили, что угрозы для экипажа нет, однако величина утечки превышает допустимую, а значит, может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию.