«Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС

Зона поиска места утечки воздуха на МКС сократилась, точное место ищут в переходном отсеке модуля «Звезда». Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

В «Роскосмосе» отметили, что сложившаяся ситуация не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме.

28 сентября стало известно, что источник утечки воздуха на МКС находится в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура. Негерметичность была локализована.

В «Роскосмосе» заверили, что угрозы для экипажа нет, однако величина утечки превышает допустимую, а значит, может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Тогда она составляла 270 г в сутки, в августе 2020-го — 540 г, а в сентябре этого года выросла до 1,4 кг.