Прямой эфир

«Роскосмос» сообщил о сужении зоны поиска утечки воздуха на МКС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зона поиска места утечки воздуха на МКС сократилась, точное место ищут в переходном отсеке модуля «Звезда». Об этом в среду, 30 сентября, сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

Станционный осмотритель: новый российский робот отремонтирует МКС
Устройство будет передвигаться по корпусу космического объекта, выполняя задачи по установке оборудования и проведению экспериментов

«Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля «Звезда». Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора», — говорится в заявлении, опубликованном в Twitter.

В «Роскосмосе» отметили, что сложившаяся ситуация не препятствует продолжению полета МКС в пилотируемом режиме.

28 сентября стало известно, что источник утечки воздуха на МКС находится в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура. Негерметичность была локализована.

В «Роскосмосе» заверили, что угрозы для экипажа нет, однако величина утечки превышает допустимую, а значит, может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию.

Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. Тогда она составляла 270 г в сутки, в августе 2020-го — 540 г, а в сентябре этого года выросла до 1,4 кг.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020