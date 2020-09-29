В «Роскосмосе» заявили о превышении нормы утечки воздуха на МКС

Утечка воздуха за борт МКС из российского модуля «Звезда» превышает допустимую величину утечек, в связи с чем может потребоваться дополнительная доставка кислорода на станцию, сообщил во вторник, 29 сентября, исполнительный директор по пилотируемым космическим программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.

«Эти утечки — это нормально, <...> они предсказуемы. Другое дело, что у нас происходит сейчас, — это больше чем нормативная утечка. И, естественно, если она будет сохраняться длительное время, это потребует доставки дополнительного воздуха на станцию», — сказал Крикалев в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее 29 сентября пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что источник утечки кислорода на МКС найден в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура.

Негерметичность была локализована. Зафиксировано падение давления атмосферы МКС на уровне 1 мм за восемь часов, что не представляет опасности для экипажа и не мешает продолжению полета, заверили в «Роскосмосе».

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин рассказал «Интерфаксу», что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

30 августа 2018 года на Международной космической станции (МКС) также произошла утечка воздуха. В пилотируемом отсеке пристыкованного корабля «Союз МС-09» обнаружили пробоину длиной примерно 3 см. Эксперты уверены, что отверстие сделано сверлом. Рассматривались версии повреждения корабля как на Земле, так и в космосе.