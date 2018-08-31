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Названа основная версия появления микротрещины на корабле «Союз»

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Фото: Global Look Press/State Space Corporation ROSCOSMOS
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Члены специальной комиссии считают внешнее воздействие главной причиной появления микротрещины на космическом корабле «Союз МС-09». Об этом журналистам рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

«Специальная комиссия разбирается, изучает в первую очередь фото и видеоматериалы, сделанные экипажем на борту станции», — цитирует собеседника «РИА Новости».

Источник отметил, что пока до конца не понятно, был это микрометеорит, космический мусор или какой-то производственный брак.

«Рассматриваются все версии. Комиссия разберется», — отметил специалист.

По его словам, во время испытаний и первых двух месяцев пребывания корабля на орбите никаких проблем с герметичностью не было, поэтому внешнее воздействие — основная версия. Специалисты отмечают, что скорость полета «Союз МС-09» составляет 8 км/с, поэтому даже небольшой предмет имеет большую пробивную силу.

«Это можно сравнить с пулей», — сказал собеседник.

Нештатная ситуация возникла на МКС в ночь на 30 августа. Утром произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, сначала обезопасив совместный экипаж станции. Место утечки воздуха обнаружили.

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