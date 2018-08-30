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В причинах утечки воздуха на МКС разберется комиссия

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Фото: commons.wikimedia.org
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Причины появления микротрещины в отсеке российского космического корабля «Союз МС» и последующей за ней утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) установит комиссия.

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Об этом в четверг, 30 августа, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Нештатная ситуация возникла на МКС ночью и утром, произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, сначала обезопасив совместный экипаж станции. Место утечки воздуха обнаружили.

«Возможно, воздействие микрометеорита. Комиссия разберется. Ремкомплект на борту имеется. Жизни экипажа ничто не угрожает», — написал он в Facebook.

Утечка воздуха на одном из модулей станции оказалось незначительной.

Ранее в четверг сообщалось, что российско-американская комиссия утвердит план пилотируемых и грузовых запусков к МКС в декабре.

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