В причинах утечки воздуха на МКС разберется комиссия

Причины появления микротрещины в отсеке российского космического корабля «Союз МС» и последующей за ней утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) установит комиссия.

Об этом в четверг, 30 августа, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Нештатная ситуация возникла на МКС ночью и утром, произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, сначала обезопасив совместный экипаж станции. Место утечки воздуха обнаружили.

«Возможно, воздействие микрометеорита. Комиссия разберется. Ремкомплект на борту имеется. Жизни экипажа ничто не угрожает», — написал он в Facebook.

Утечка воздуха на одном из модулей станции оказалось незначительной.

Ранее в четверг сообщалось, что российско-американская комиссия утвердит план пилотируемых и грузовых запусков к МКС в декабре.