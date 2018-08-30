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Рогозин заявил об устранении проблемы разгерметизации на МКС

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Фото: ТАСС/пресс-служба Роскосмоса
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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил о том, что проблема разгерметизации на Международной космической станции решена. Он пояснил, что утечка воздуха произошла ночью и утром 30 августа.

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Информацию об устранении проблемы также подтвердили в американских источниках контроля и управления станцией, уточняет «Интерфакс».

По словам Рогозина, утечка произошла на российском корабле «Союз». В нем была обнаружена микротрещина.

Ранее днем СМИ распространили информацию о том, что астронавты МКС зафиксировали незначительную утечку воздуха на одном из модулей станции.

В июне американская компания SpaceX отправила МКС робота с искусственным интеллектом. Робот был создан, чтобы помогать космонавтам проводить научные исследования на борту станции.

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