Россия и США согласуют план полетов к МКС на 2019 год в декабре

Российско-американская комиссия утвердит план пилотируемых и грузовых запусков к Международной космической станции (МКС) в декабре.

Как рассказал «РИА Новости» источник на космодроме Байконур, первый полет нового грузового корабля «Прогресс МС-11» запланирован на 7 февраля. После этого пуска в начале апреля должен будет стартовать пилотируемый корабль «Союз МС-12», а в конце апреля — грузовой «Прогресс МC-12».

В середине октября 2019 года с Байконура должен стартовать грузовой корабль «Прогресс МC-13», а в конце октября — пилотируемый «Союз МС-15». Кроме этого, на 8 ноября планируется запуск нового многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-08» 30 августа был сведен с орбиты после недельного научного эксперимента. Как сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП), он затоплен в несудоходном районе Тихого океана.

19 августа стало известно, что госкорпорация «Роскосмос» ведет переговоры о полете на Международную космическую станцию (МКС) со странами Персидского залива и за его пределами.