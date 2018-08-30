Космический грузовик «Прогресс МС-08» затопили в Тихом океане

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-08» сведен с орбиты после недельного научного эксперимента.

Как сообщили ТАСС в российском Центре управления полетами (ЦУП), он затоплен в несудоходном районе Тихого океана. «Прогресс МС-08» был отстыкован от Международной космической станции 23 августа. Грузовик находился в составе МКС с февраля 2018 года.

Госкорпорация «Роскосмос» ведет переговоры о полете на Международную космическую станцию (МКС) со странами Персидского залива и за его пределами.

16 августа генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что третий запуск ракеты-носителя «Ангара» состоится в 2019 году с космодрома Плесецк.