«Прогресс МС-09» долетел до МКС по сверхкороткой схеме

Космический грузовик «Прогресс МС-09» добрался до Международной космической станции (МКС) за рекордное время — 3 часа 40 минут.

Грузовой корабль с ракетой-носителем «Союз-2.1а» был запущен с космодрома Байконур 10 июня в 00:51 мск по сверхкороткой схеме, которая реализуется впервые. Через девять минут «Прогресс МС-09» вышел на траекторию полета к МКС.

Стыковка со станцией произошла на девять минут раньше расчетного времени — в 04:31 мск. Грузовик причалил к стыковочному отсеку «Пирс». Прежний рекорд составлял 5 часов 39 минут, сообщает агентство «РИА Новости».

«Есть стыковка, есть механический захват!» — объявил комментатор пуска.

Сверхкороткая схема полета предполагает совершение только двух витков вокруг Земли, в то время как обычно грузовые корабли отправляются к станции либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо по шестичасовой (четыре витка).

Корабль доставит на станцию около 2,5 т различных грузов, в том числе продукты, медикаменты, топливо и научное оборудование, а также скафандр нового поколения «Орлан-МКС» — два таких скафандра уже используются на станции.