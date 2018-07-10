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Грузовой корабль «Прогресс МС-09» отправился к МКС по сверхкороткой схеме

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Впервые космический грузовик «Прогресс МС-09» отправился к Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем стартовала с космодрома Байконур 10 июня.

Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП), к 01:00 мск «Прогресс МС-09» уже вышел на заданную орбиту и взял курс на МКС. Стыковка должна состояться в 04:39 мск.

«Прогресс» направляется к станции впервые по сверхкороткой схеме полета, которая предполагает совершение только двух витков вокруг Земли. В этом случае корабль пристыкуется к станции через 3 часа 47 минут после старта.

Ранее эти грузовые корабли отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции после четырех витков, за шесть часов.

Корабль доставит на станцию около 2,5 т различных грузов, среди которых продукты, медикаменты, топливо и научное оборудование.

Также на МКС будет доставлен третий скафандр нового поколения «Орлан-МКС».

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