«Роскосмос» показал стрижку космонавтов на МКС

Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» опубликовала на своем сайте панорамное видео, на котором демонстрируется процесс стрижки в космосе.

На видеоролике «Космический цирюльник» космонавт Антон Шкаплеров с помощью необычной машинки делает стрижку своему коллеге Александру Мисуркину.

Специальная машинка совмещена со шлангом пылесоса, чтобы от невесомости остриженные волосы не разлетались по станции, не мешали экипажу и не повредили технику.

На видео российские космонавты также общаются с американским коллегой Джо Акаба, который в шутку попросил Шкаплерова постричь его за $3.

Сейчас космонавты находятся на Земле. Вернувшиеся 3 июня Антон Шкаплеров, Скотт Тинг и Норисигэ Канаи провели на МКС 168 дней. Мисуркин вернулся на Землю 28 февраля.

Ранее «Роскосмос» опубликовал юмористический видеоролик, посвященный чемпионату мира по футболу, где португальский футболист Криштиану Роналду дает пас на Международную космическую станцию.