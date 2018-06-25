«Роскосмос» намерен выйти на ежемесячные пуски с Восточного

Госкорпорация «Роскосмос» планирует пересмотреть программу пусков на космодроме Восточный и совершать их ежемесячно. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.

По его словам, сейчас Восточный является опорной точкой российской космической отрасли.

«Это космодром, который дает нам беспрепятственную возможность вхождения в космическое пространство с нашей национальной территории», — отметил глава «Роскосмоса» в интервью RT, добавив, что ранее космическая отрасль испытывала «абсолютную зависимость от Байконура».

Рогозин подчеркнул, что госкорпорация намерена значительно увеличить частоту пусков.

«Построили великий космодром, очень современный, в тайге, за короткое время. Теперь его надо использовать. Поэтому мы планируем, что не два пуска в год будет, а вообще у нас задача выйти на ежемесячные пуски с Восточного», — заявил он.

Руководитель космической корпорации добавил, что поставленная задача поможет молодым специалистам почувствовать себя востребованными.