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Рогозин сообщил о работе РФ и США над созданием орбитальной станции на Луне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва и Вашингтон продолжат сотрудничество в космической сфере. Об этом в воскресенье, 24 июня, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

РФ и США будут работать по проекту создания орбитальной станции на Луне, отметил он телеканалу RT.

Он сообщил также, что не так давно на Байконуре состоялись важные переговоры. «Мы будем продолжать их и дальше. Космос пока, слова богу, как был, так и остается сферой вне санкций», — отметил Рогозин, передает «Газета.ру».

22 июня Рогозин рассказал о приоритетных экспериментах на МКС.

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