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Рогозин поставил задачу прекратить производство «Протонов»

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу прекратить производство ракеты–носителя «Протон» после выполнения контрактов. По его словам, данный тип ракеты выполнил историческую задачу.

«Если не «Ангара», то что?»
Глава научно-технического совета госкорпорации «Роскосмос» Юрий Коптев — о работе над сверхтяжелой ракетой и реформе отрасли

В интервью «РИА Новости» Рогозин отметил, что необходимо переходить к ракетам нового поколения.

Когда Центр имени Хруничева одновременно производит и старую, и новую ракету тяжелого класса, сохраняется мелкосерийное экономически ущербное производство, отметил гендиректор Роскосмоса.

Это неминуемо приведёт к финансовому краху подобного предприятия, а вечная государственная поддержка невозможна и неэффективна, добавил Рогозин.

«Поэтому надо концентрироваться на самом важном, а самое важное – это ракета-носитель «Ангара» в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе – супертяжелом классе», – резюмировал он.

Основной задачей эксплуатации ракеты «Ангара-А5» является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, КА в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.

«Роскосмос» не наблюдает темпа внедрения новейшего российского носителя «Ангара» после летного испытания в 2014 году. Об этом в апреле рассказал в интервью «Известиям» глава научно-технического совета госкорпорации Юрий Коптев.

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