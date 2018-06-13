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Спутники системы «Сфера» будут запускать на тяжелых ракетах «Ангара-А5»

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Малые спутники новой глобальной космической системы «Сфера» «Роскосмос» будет выводить на орбиту в ходе запусков на тяжелых ракетах-носителях «Ангара-А5», заявил исполняющий обязанности первого заместителя гендиректора госкорпорации Николай Севастьянов.

«Спутники планируется запускать кластерами на тяжелой ракете «Ангара-А5», которая уже разработана», – цитирует его ТАСС.

Всего в «Сфере» задействую 600 спутников связи.

В «Сфера» так же будет входить спутники, которые будут обслуживать «интернет вещей».

Основной задачей эксплуатации ракеты «Ангара-А5» является выведение современных и перспективных тяжелых космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты — геостационарные (спутники связи, метеоспутники, КА в интересах Министерства обороны) и траектории полетов к Луне.

17 января гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Алексей Варочко рассказал «Известиям» что всего в столице будет изготовлено шесть ракет «Ангара-А5».

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