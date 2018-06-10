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Роскосмос создаст пушку для уничтожения космического мусора

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Специалисты Научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения», входящей в состав Роскосмоса, занимаются разработкой технологии сведения космического мусора с орбиты при помощи лазерной пушки. Об этом говорится в докладе корпорации, представленном в РАН.

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Разработчики предлагают фактически растворять космический мусор в пространстве, используя метод «лазерной абляции». В качестве лазерной пушки специалисты Роскосмоса намерены использовать трехметровый оптический телескоп Алтайского оптико-лазерного центра имени Титова, который сейчас строится.

«Успешный эксперимент позволит открыть дорогу широкой поддержке данного важного для освоения космического пространства технического направления обеспечения безопасности на национальном и международном уровнях», — приводит «РИА Новости» цитаты из доклада.

По данным национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства NASA, на околоземной орбите находится около 19 тыс. искусственных объектов, видимых с Земли.

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