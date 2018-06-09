Роскосмос использует наработки ФПИ при создании многоразовой ракеты

Космический центр имени Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») использует наработки Фонда перспективных исследований (ФПИ) при разработке многоразовой ракеты.

Проработка по тематике создания многоразовых космических систем была начата в сентябре 2017, рассказали «РИА Новости» в дирекции по коммуникациям предприятия.

ФПИ взял на себя обязательства по реализации первого этапа проекта — создание демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса.

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что страна должна сделать много шагов вперед, чтобы вернуть первенство в космической отрасли.