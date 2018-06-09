Прямой эфир

Роскосмос использует наработки ФПИ при создании многоразовой ракеты

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Космический центр имени Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») использует наработки Фонда перспективных исследований (ФПИ) при разработке многоразовой ракеты.

Проработка по тематике создания многоразовых космических систем была начата в сентябре 2017, рассказали «РИА Новости» в дирекции по коммуникациям предприятия.

ФПИ взял на себя обязательства по реализации первого этапа проекта — создание демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса.

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что страна должна сделать много шагов вперед, чтобы вернуть первенство в космической отрасли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госкомиссия утвердила новый состав экипажей МКС
Названа дата испытаний первой многоразовой космической ракеты России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017