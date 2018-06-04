Названа дата испытаний первой многоразовой космической ракеты России

Испытания первой многоразовой возвращаемой космической ракеты намечены в России на 2022 год. Об этом сообщил руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.

Разработкой ракеты занимались ФПИ, «Роскосмос» и Объединенная авиастроительная корпорация.

«В рамках совместного проекта <…> завершен аванпроект возвращаемого ракетного блока многоразовой ракетно-космической системы сверхлегкого класса. Летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год», –– цитирует Сатовского «РИА Новости».

Он также добавил, что облик перспективной многоразовой ракетно-космической системы уже также определен.

Новейшая система предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту полезной нагрузки массой до 600 кг.

В ее базовой конструкции применены поворотное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение. Двигатели работают на криогенном топливе «жидкий кислород — сжиженный метан».

«Схема работы системы предусматривает отделение первой ступени ракеты-носителя на высоте 59–66 км и ее возвращение в район старта с посадкой на обычную взлетно-посадочную полосу. При возвратном полете к месту старта используется модифицированный серийный турбореактивный двигатель», –– рассказал ученый.

По данным ФПИ, стоимость вывода космических аппаратов на орбиту такой системой будет в 1,5–2 раза ниже, чем с помощью обычных ракет.

Каждый управляемый блок рассчитан на 50 полетов без замены двигателей.

Базой для создания ракеты стал проект многоразового ускорителя «Байкал». Запуск будет осуществляться с мобильных пусковых комплексов.