СМИ назвали срок проведения SpaceX первого коммерческого пуска Falcon Heavy

Американская аэрокосмическая компания SpaceХ планирует осуществить первый коммерческий запуск ракеты-носителя Falcon Heavy в конце 2018 года, сообщает SpaceNews.

По информации издания, на орбиту будет выведен спутник для телекоммуникационной компании Arabsat.

Falcon Heavy, созданная на базе ракеты-носителя Falcon 9, представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Каждый сегмент оснащен девятью двигателями.

Суммарная тяга 27 двигателей составляет более 2,2 тыс. т. Ракета, по расчетам, способна доставлять на орбиту полезную нагрузку массой около 64 т.

6 февраля ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида в 23:45 мск и вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.