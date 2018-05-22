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Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с семью спутниками

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Фото: Global Look Press/Spacex
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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с пусковой площадки Ванденберг в американском штате Калифорния с пятью телекоммуникационными спутниками Iridium NEXT и двумя американо-немецкими аппаратами Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO).

Старт ракеты произошел в 12:47 по местному времени (22:47 мск), сообщает ТАСС. По плану через 10 минут после запуска ракеты-носителя должны отделиться спутники GRACE-FO, предназначенные для наблюдения за изменениями массы Земли и водного цикла.

Следом на орбиту выведут пять коммуникационных аппаратов Iridium NEXT. Всего планируется совершить запуски 75 спутников. После этого пуска на орбите окажется 55 аппаратов.

12 мая SpaceX после повторного запуска спутника осуществила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 с новым разгонным блоком.

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