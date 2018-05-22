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Falcon 9 одним стартом запустит семь спутников для NASA и Iridium

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Фото: Global Look Press/Spacex
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Ракета-носитель Falcon 9 одним стартом запустит пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и двух американско-немецких аппаратов Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO). Двойную миссию компании SpaceX анонсировало NASA.

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Старт Falcon 9 намечен на 21:47 с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Через 10 минут после запуска ракеты-носителя отделятся спутники GRACE-FO, предназначенные для наблюдения за изменениями массы Земли и водного цикла, сообщает «РИА Новости».

Следом на орбиту будут выведены пять коммуникационных аппаратов Iridium NEXT, после чего из запланированных 75 на орбите окажется 55 спутников.

12 маяSpaceX после повторного запуска спутника осуществила управляемый спуск на платформу в Атлантическом океане первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 с новым разгонным блоком.

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