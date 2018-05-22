Маск показал космический корабль для доставки туристов на Луну

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил фотографии нового корабля Dragon V2, предназначенного для доставки космических туристов на Луну. На снимках, опубликованных в аккаунте изобретателя в Twitter 21 мая, видно, что разработка представляет собой капсулу с крупными иллюминаторами.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw — Elon Musk (@elonmusk) 21 мая 2018 г.

Кроме того, Маск разместил фотографию с видом изнутри кабины корабля, где испытания проводит астронавт NASA Сунита Уильямс.

Как отметил гендиректор SpaceX, сейчас Dragon V2 тестируют в безэховой камере с целью изучения электромагнитной совместимости и исправности всех электрических систем. Затем аппарат пройдет испытания в термальной вакуумной камере.

Новый космический корабль совершит первый полет с двумя туристами на борту уже в конце 2018 года, а постоянные полеты, как уверяют в компании, аппарат будет выполнять уже с весны 2019 года.

22 мая в 22:47 мск с космодрома Ванденберг в Калифорнии стартует ракета-носитель Falcon 9, которая доставит на орбиту пять коммуникационных спутников Iridium NEXT и два американо-немецких аппарата Gravity Recovery and Climate Experiment Follow-On (GRACE-FO).

О сложностях, возникающих при реализации проектов космического туризма, читайте в материале «Известий»: Космос как пустое обещание