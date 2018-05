Маск показал космический корабль для доставки туристов на Луну

Основатель компании SpaceX Илон Маск представил фотографии нового корабля Dragon V2, предназначенного для доставки космических туристов на Луну. На снимках, опубликованных в аккаунте изобретателя в Twitter 21 мая, видно, что разработка представляет собой капсулу с крупными иллюминаторами.

SpaceX Crew Dragon ship in anechoic chamber for EMI testing before being sent to @NASA Plum Brook vacuum chamber pic.twitter.com/BckUBkroLw