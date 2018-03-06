Компания SpaceX уточнила срок запуска испанского спутника

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6, состоится 6 марта с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Информацию об этом передает американская компания SpaceX.

«При весе 6 т и размере почти с автобус это будет крупнейший геостационарный спутник, который мы когда-либо запускали», — написал в своем микроблоге в Twitter глава компании Илон Маск.

Он отметил, что погодные условия над мысом Канаверал на 90% благоприятствуют старту.

Последний на данный момент запуск Falcon 9 состоялся 22 февраля. SpaceX вывела с ее помощью на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к интернету.

Ранее SpaceX объявила об амбициозных планах об увеличении количества запусков до 40. В прошлом году у компании случился ряд неудач — от потери секретного правительственного спутника Zuma до взрыва опытного двигателя носителя Falcon.