Прямой эфир

Компания SpaceX уточнила срок запуска испанского спутника

0
Фото: Global Look Press/ZUMA/SpaceX
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая выведет на орбиту испанский телекоммуникационный спутник Hispasat 30W-6, состоится 6 марта с базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде. Информацию об этом передает американская компания SpaceX.

«При весе 6 т и размере почти с автобус это будет крупнейший геостационарный спутник, который мы когда-либо запускали», — написал в своем микроблоге в Twitter глава компании Илон Маск.

Он отметил, что погодные условия над мысом Канаверал на 90% благоприятствуют старту.

Последний на данный момент запуск Falcon 9 состоялся 22 февраля. SpaceX вывела с ее помощью на орбиту спутник PAZ испанской компании Hisdesat, а также два аппарата, предназначенных для обеспечения доступа к интернету.

Ранее SpaceX объявила об амбициозных планах об увеличении количества запусков до 40. В прошлом году у компании случился ряд неудач — от потери секретного правительственного спутника Zuma до взрыва опытного двигателя носителя Falcon.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые рассказали об опасности Tesla для Марса
В SpaceX рассказали о сроках запуска глобального интернета
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017