В SpaceX рассказали о сроках запуска глобального интернета

Компания SpaceX Илона Маска сомневается в сроках начала эксплуатации глобального интернета. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании.

Как рассказал пресс-секретарь SpaceX Джон Тэйлор, компания не укладывается в сроки проекта Starlink, который предполагает доступ к интернету из любой точки планеты, благодаря запуску нескольких тысяч спутников.

Тэйлор отметил, что значительные задержки начались с самого начала реализации проекта. Несмотря на то, что первые два спутника должны выйти на орбиту Земли уже 22 февраля, компания до сих пор не подготовила окончательные инженерные и финансовые расчеты по проекту.

Поэтому даже при удачно старте глобальная сеть не заработает к 2020 году, как было запланировано.

Илон Маск в рамках проекта Starlink предполагал обеспечить интернетом весь мир путем запуска 4,5 тыс. спутников, которые будут двигаться на высоте 1,1–1,3 тыс. км. Еще 7,5 тыс. аппаратов должны быть на орбите не более 346 км.

7 февраля портал iz.ru сообщал, что Маск предложил изменять генетическую структуру людей ради жизни на Марсе. По его словам, это поможет первым поселенцам красной планеты выдержать воздействие радиации и отсутствие гравитации.