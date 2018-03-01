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Ученые рассказали об опасности Tesla для Марса

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Фото: REUTERS/SpaceX
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Группа ученых из американского университета Пердью предупредила об опасности автомобиля Илона Маска Tesla Rodster для Марса.

По словам специалиста по планетарным исследованиям Джея Мелоша, запущенный компанией SpaceX автомобиль может занести на Красную планету земные бактерии, которые станут угрозой для местной биологической жизни в случае ее существования. В NASA отметили, что перед отправкой в космос все космические аппараты проходят обязательную обработку и доводятся до стерильного состояния. Автомобиль Tesla такую подготовку не прошел, сообщает «Ридус».

Ученые также напомнили, что экстремальные температуры, низкое давление и радиация делают космос неприветливой средой для живых организмов, но это не всегда убивает их. Ряд бактерий могут выживать в вакууме, впадая в спячку, пока не окажутся в подходящих условиях. Сблизиться с Красной планетой Tesla  может уже в 2018 году.

Ранее портал iz.ru сообщал, что ученый предсказал судьбу запущенного к Марсу спорткара Tesla Roadster.

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