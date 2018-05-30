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СМИ узнали о сокращении финансирования «Роскосмоса» на 150 млрд рублей

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Фото: РОСКОСМОС/roscosmos.ru
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Действующая Федеральная космическая программа РФ может быть сокращена из-за недофинансирования примерно на 150 млрд рублей в ближайшие три года, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник в ракетно-космической отрасли.

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Как пояснил собеседник агентства, по таким космическим программам, как «Развитие космодромов» и Федеральная космическая программа, до 2025 года «Роскосмос» может получить из бюджета в 2019 году на 17 млрд рублей меньше, в 2020 году — на 52 млрд рублей, в 2021 году — на 75 млрд рублей.

При этом он уточнил, что речь идет о деньгах, планируемых к утверждению в госбюджет и плановый период на 2019–2021 годы.

По словам источника, из-за недостатка средств предписанные ФЦП задачи либо не будут выполняться в срок, либо программу придется пересматривать, возможно, в ближайшие месяцы. 

Федеральная космическая программа РФ на 2016–2025 годы была утверждена правительством в марте 2016 года. На ее финансирование предполагалось направить 1,4 трлн рублей. 

24 мая президент РФ Владимир Путин назначил вице-премьера Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса». Глава государства также отметил необходимость укрепить команду госкорпорации.

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