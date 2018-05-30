СМИ узнали об увольнении главы оператора российских космодромов

Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева покинула свой пост, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник.

По словам собеседника агентства, исполняющим обязанности гендиректора назначен Олег Майданович.

Однако в пресс-службе ЦЭНКИ пояснили, что Джураева продолжит работать и информация об увольнении «не соответствует действительности».

Джураева занимала свой пост с 2015 года, на работу ее пригласил экс-глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Майданович занимал кресло замгенерального директора ЦЭНКИ по эксплуатации, а с 2008 по 2011 год возглавлял космодром Плесецк.

ЦЭНКИ является оператором космодромов Байконур и Восточный, оказывает помощь Минобороны в эксплуатации космодрома Плесецк, а европейским партнерам — в эксплуатации космодрома Куру.

24 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса». Глава государства также указал на необходимость укрепления команды госкорпорации.