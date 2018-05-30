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СМИ узнали об увольнении главы оператора российских космодромов

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Рано Джураева покинула свой пост, сообщает «РИА Новости», ссылаясь на источник. 

По словам собеседника агентства, исполняющим обязанности гендиректора назначен Олег Майданович. 

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Однако в пресс-службе ЦЭНКИ пояснили, что Джураева продолжит работать и информация об увольнении «не соответствует действительности».

Джураева занимала свой пост с 2015 года, на работу ее пригласил экс-глава «Роскосмоса» Игорь Комаров.

Майданович занимал кресло замгенерального директора ЦЭНКИ по эксплуатации, а с 2008 по 2011 год возглавлял космодром Плесецк.

ЦЭНКИ является оператором космодромов Байконур и Восточный, оказывает помощь Минобороны в эксплуатации космодрома Плесецк, а европейским партнерам — в эксплуатации космодрома Куру.

24 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении вице-премьера Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса». Глава государства также указал на необходимость укрепления команды госкорпорации.

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