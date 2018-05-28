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Россия построит на Кубе измерительную станцию системы ГЛОНАСС

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Фото: Depositphotos.com
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Россия построит на Кубе беззапросную измерительную станцию (БИС) «СМ-ГЛОНАСС» производства научно-производственной корпорации «Системы прецизионного приборостроения». Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Контракт на установку и эксплуатацию станции на территории Кубы подписали гендиректор АО «НПК «СПП» Юрий Рой, гендиректор научно-технического центра ГЕОКУБА Педро Мартинес Фернандес и гендиректор «Техноимпорта» Эриберто Санчес Алейне.

Это очередная станция зарубежного сегмента сети измерительных станций ГЛОНАСС в рамках опытно-конструкторской работы по построению глобальной системы прецизионной навигации.

Разработка этой системы предусмотрена федеральной целевой программой «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы», передает ТАСС.

ГЛОНАСС — спутниковая навигационная система, разработанная в России изначально в военных целях. В гражданской сфере она также широко применяется в контроле передвижения транспорта и мониторинге инфраструктуры. За развитие системы отвечает государственная корпорация «Роскосмос».

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