Рогозин рассказал о приоритетных экспериментах на МКС

Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия откажется от проведения устаревших экспериментов на Международной космической станции (МКС).

«Основные эксперименты будут связаны с автономностью работы российского сегмента МКС, с его большей независимостью от подпитки с Земли», — сказал функционер «РИА Новости».

По его словам, когда появится администрация российского сегмента МКС, будет проще определять приоритетность научных экспериментов.

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что страна должна сделать много шагов вперед, чтобы вернуть первенство в космической отрасли. Также президент подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Рогозина главой «Роскосмоса».