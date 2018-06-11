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Запуск модуля «Наука» к МКС могут перенести на 2020 год

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Запуск российского Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» к Международной космической станции (МКС) может быть перенесен на 2020 год.

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«Науку» должны были отправить к МКС еще в 2014 году, но в 2013 году в топливной системе были обнаружены загрязнения и отсек был отправлен на предприятие-изготовитель Центр имени Хруничева для устранения замечаний.

Позже стало известно, что пуск запланирован на август 2019 года, однако и он был перенесен на ноябрь, так как изготовитель еще не готов представить окончательный график сборки модуля, передает «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Космический центр имени Хруничева (входит в «Роскосмос») использует наработки Фонда перспективных исследований (ФПИ) при разработке многоразовой ракеты

ФПИ взял на себя обязательства по созданию демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков для ракет-носителей легкого класса.

Президент России Владимир Путин во время «прямой линии» заявил, что страна должна сделать много шагов вперед, чтобы вернуть первенство в космической отрасли. Путин ранее подписал указ о назначении главой «Роскосмоса» бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина.

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