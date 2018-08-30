Рогозин заявил о восстановлении герметичности МКС

Герметизация микротрещины на Международной космической станции (МКС) завершена. Об этом написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Работа по восстановлению герметичности МКС завершена. Контроль через 12 часов pic.twitter.com/5PnwbbWjaz — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 августа 2018 г.

Ранее, 30 августа, Рогозин заявил, что проблема разгерметизации МКС устранена. Информацию об устранении проблемы также подтвердили в американских источниках контроля и управления станцией. Причины появления микротрещины установит комиссия, сообщил глава «Роскосмоса». По его словам, угрозы жизни экипажа нет.

Нештатная ситуация возникла на МКС ночью и утром, произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, сначала обезопасив совместный экипаж станции. Место утечки воздуха обнаружили.