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Рогозин заявил о восстановлении герметичности МКС

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Фото: roscosmos.ru
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Герметизация микротрещины на Международной космической станции (МКС) завершена. Об этом написал в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

 

Ранее, 30 августа, Рогозин заявил, что проблема разгерметизации МКС устранена. Информацию об устранении проблемы также подтвердили в американских источниках контроля и управления станцией. Причины появления микротрещины установит комиссия, сообщил глава «Роскосмоса». По его словам, угрозы жизни экипажа нет.

Нештатная ситуация возникла на МКС ночью и утром, произошло падение давления в результате утечки воздуха. Центр управления полетами совместно с НАСА действовал по регламенту, сначала обезопасив совместный экипаж станции. Место утечки воздуха обнаружили.

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