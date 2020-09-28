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Источник назвал возможные обстоятельства утечки воздуха на МКС

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Утечка воздуха на Международной космической станции (МКС) может происходить во время включения американской служебной аппаратуры. Такую вероятность допустил источник ТАСС в главной оперативной группе управления российского сегмента станции.

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«Делать какие-либо выводы о месте утечки и объеме утечки преждевременно и некорректно в связи с тем, что контроль давления в американском сегменте проходил при выключенной служебной аппаратуре и аппаратуре полезной нагрузки», — заявил собеседник агентства 28 сентября.

Источник объяснил, что утечка может происходить именно при включении этой аппаратуры.

Ранее в этот день источник «РИА Новости» в ракетно-космической отрасли заявил, что скорость утечки воздуха на МКС возросла в пять раз за последние несколько месяцев.

Так, в сентябре 2019 года утечка составляла 270 г в сутки, в августе 2020-го — 540 г, а в сентябре этого года выросла до 1,4 кг. Для определения места утечки экипаж станции приходилось дважды изолировать на российском сегменте, второй раз был в пятницу, 25 сентября, до дня понедельника.

18 сентября снаружи американского сегмента была обнаружена незначительная утечка токсичного аммиака. Она не несет угрозы экипажу.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

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