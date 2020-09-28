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Утечка воздуха на МКС увеличилась в пять раз за последние месяцы

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Скорость утечки воздуха на Международной космической станции (МКС) возросла в пять раз за последние несколько месяцев, что потребовало дважды изолировать экипаж станции на российском сегменте для определения места утечки. Об этом «РИА Новости» рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

В сентябре 2019 года была зафиксирована небольшая утечка воздуха на МКС (270 г в сутки), но в августе 2020 года стало известно, что ее темп вырос (до 540 г в сутки). После этого экипаж закрыл люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и был изолирован четыре дня, однако место утечки так и не нашли.

Повторная изоляция экипажа на российском сегменте проводится на этих выходных в связи с тем, что скорость утечки увеличилась до 1,4 кг в сутки. Ожидается, что она завершится в понедельник после 11.00 мск. При этом источник добавил, что утечка не угрожает ни МКС, ни экипажу станции.

18 сентября сообщалось, что снаружи американского сегмента Международной космической станции (МКС) обнаружена утечка токсичного аммиака. Она незначительная и не влияет на безопасность экипажа и российский сегмент станции.

В мае стало известно об утечке бензола на МКС. «Роскосмос» сообщил о повышенной концентрации вещества на борту. В NASA предположили, что выделять бензол могут американские очистители воздуха.

В августе экипажу пришлось изолироваться в российском сегменте на трое суток, так как доступ в американскую часть станции был закрыт из-за утечки воздуха.

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