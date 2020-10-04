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ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября

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Утечки воздуха в российском модуле МКС желательно устранить до прибытия следующего экипажа. Об этом заявил специалист Центра управления полетами (ЦУП) в переговорах с космонавтами в воскресенье, 4 октября.

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Темп падения давления на станции составляет около 0,9 мм ртутного столба в сутки, сообщил специалист. Эту проблему очень нежелательно перекладывать на тех, кто прибудет в октябре, передает его слова «РИА Новости».

«Поэтому нам не на кого больше рассчитывать, кроме как на вас, что вы поможете и все свободное время, которое у вас есть, потратите на решение этой проблемы», — сказал специалист ЦУП космонавтам.

3 октября экипаж МКС зафиксировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. За полдня давление снизилось с 733 до 643 мм ртутного столба. Было решено закрыть переходной отсек российского модуля «Звезда» еще на трое суток.

Впервые об утечке воздуха на МКС сообщалось в 2019 году. Затем 20 августа экипаж МКС снова зафиксировал утечку. Ее поиски продолжались до конца сентября.

28 сентября стало известно, что источник утечки находится в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура. При этом скорость снижения давления за последние несколько месяцев увеличилась в пять раз. В NASA и «Роскосмосе» подчеркнули, что опасности для экипажа нет.

Сейчас на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Следующий экипаж в составе россиян Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова и американки Кэтлин Рубинс прибудет на МКС 14 октября.

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