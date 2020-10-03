Утечку воздуха на МКС зафиксировали на камеру

Оставленная в российском модуле «Звезда» видеокамера зафиксировала, с какой скоростью уходит воздух из отсека, сообщил экипаж Международной космической станции (МКС) 2 октября во время переговоров с Землей.

Накануне экипаж МКС на полдня поместил устройство GoPro в промежуточную камеру модуля «Звезда» и закрыл люки в отсек с утечкой. Целью было зафиксировать данные мановакуумметра, чтобы понять, с какой скоростью в отсеке падает давление.

Как оказалось, за указанный период давление снизилось с 733 до 643 мм ртутного столба, пишет «РИА Новости».

В итоге было решено закрыть переходной отсек российского модуля «Звезда» еще на трое суток.

Впервые об утечке воздуха на МКС сообщалось в 2019 году. Затем 20 августа экипаж МКС снова зафиксировал утечку. Ее поиски продолжались до конца сентября.

28 сентября стало известно, что источник утечки находится в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура. При этом скорость снижения давления за последние несколько месяцев увеличилась в пять раз. В NASA и «Роскосмосе» подчеркнули, что опасности для экипажа нет.

Сейчас на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.