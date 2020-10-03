Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Упавшему на Украине Ан-26 не дали сесть из-за борта с сыном главы ВВС
Мир
Зеленский решил не оказывать военную помощь Азербайджану в Карабахе
Общество
Уволен выписавший поддельную справку в деле Ефремова полицейский
Общество
Нижегородская журналистка планировала совершить суицид еще год назад
Культура
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде перенесена
Сюжет:

Утечку воздуха на МКС зафиксировали на камеру

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Оставленная в российском модуле «Звезда» видеокамера зафиксировала, с какой скоростью уходит воздух из отсека, сообщил экипаж Международной космической станции (МКС) 2 октября во время переговоров с Землей.

«Наука» на выход: самый долгожданный космический модуль готов к отправке на Байконур
Почему его создание заняло четверть века и для чего он нужен

Накануне экипаж МКС на полдня поместил устройство GoPro в промежуточную камеру модуля «Звезда» и закрыл люки в отсек с утечкой. Целью было зафиксировать данные мановакуумметра, чтобы понять, с какой скоростью в отсеке падает давление.

Как оказалось, за указанный период давление снизилось с 733 до 643 мм ртутного столба, пишет «РИА Новости».

В итоге было решено закрыть переходной отсек российского модуля «Звезда» еще на трое суток.

Впервые об утечке воздуха на МКС сообщалось в 2019 году. Затем 20 августа экипаж МКС снова зафиксировал утечку. Ее поиски продолжались до конца сентября.

28 сентября стало известно, что источник утечки находится в служебном модуле «Звезда», где располагается научная аппаратура. При этом скорость снижения давления за последние несколько месяцев увеличилась в пять раз. В NASA и «Роскосмосе» подчеркнули, что опасности для экипажа нет.

Сейчас на МКС находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020