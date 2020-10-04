Корреспондент «Известий» попал под обстрел в Карабахе

Корреспондент «Известий» Денис Кулага в воскресенье, 4 октября, попал под обстрел в Степанакерте, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР).

Журналист остался цел. По его словам, одной из целей ударов по городу была электростанция, на которой накануне произошел пожар в результате обстрела.

Ночь в Степанакерте прошла спокойно, однако рано утром в городе сработала сирена воздушной тревоги. После этого неоднократно поступали сообщения об ударах по городу.

Сообщалось, что пострадало здание «Карабахтелекома», погиб один из сотрудников организации.

3 октября карабахская столица также подвергалась обстрелам, загорелся склад стройматериалов. Погибших не было, информация по пострадавшим не поступала.

2 октября в 2 км от жилых кварталов карабахской столицы упал реактивный снаряд. В распоряжении «Известий» оказалось видео с домом в Степанакерте, пострадавшим от обстрелов. Оно демонстрирует, что ни одна квартира в здании не уцелела.

Очередное обострение в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.