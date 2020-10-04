Корреспондент «Известий» заснял удары по Степанакерту

По Степанакерту, столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, нанесен очередной удар. Об этом сообщил корреспондент «Известий» 4 октября.

В городе слышны звуки тревоги, временно отключены связь и электричество.

От выстрелов дребезжат стекла, продолжается массированная атака.

В другой стороне от зоны обстрела виден густой черный дым, его причины пока не понятны.

Ранее, 4 октября, в Степанакерте снова начались обстрелы. По некоторым данным, целью ударов могла быть вышка связи.

Сообщалось, что пострадало здание «Карабахтелекома», погиб один из сотрудников организации.

Министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в применении авиации и артиллерии при обстреле карабахских городов Степанакерт и Мартакерт.

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики заявили, что в ответ на обстрелы своих городов начинают атаку по военным объектам в Азербайджане, и сообщили об уничтожении аэродрома в Гянже. Президент НКР Араик Арутюнян попросил жителей городов Азербайджана, где есть объекты военной инфраструктуры, покинуть их, чтобы избежать жертв.

В Баку же заявили, что с территории Армении были выпущены ракеты по городу Гянжа, а из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района. В Ереване информацию об огне со своей территории опровергли.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.