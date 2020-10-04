Карабах заявил об уничтожении азербайджанского военного аэродрома
Власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) после обстрела своей столицы Степанакерта нанесли удар по военным объектам в городах Азербайджана.
Уничтожен военный аэродром в Гянже, заявили в НКР.
Президент НКР Араик Арутюнян заявил, что обстрел будет продолжаться.
«Постоянные военные объекты в крупных городах Азербайджана стали целями армии обороны. Призываю население Азербайджана быстро покинуть эти города, чтобы избежать возможных потерь», — написал он в Facebook.
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