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Армения заявила об обстреле Азербайджаном гражданских объектов в Карабахе

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Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что военнослужащие Азербайджана в воскресенье, 4 октября, обстреляли гражданские объекты в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Степанакерте.

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«В данный момент в Степанакерте вновь под обстрелом оказались гражданские объекты», — написал он в Facebook.

В МИДе непризнанной НКР добавили, что Баку «обстреливает Степанакерт ракетами».

Утром в воскресенье в Степанакерте сработали сирены воздушной тревоги, после чего раздалась серия взрывов. Как передает корреспондент «Известий» с места событий, в городе упали несколько снарядов, где именно — пока неизвестно. Горожанам пришлось с самого утра экстренно укрываться в подвалах.

При этом в Баку ранее в этот день заявили о ракетном обстреле городов Тертер и Горадиз, прилегающих к Нагорному Карабаху, со стороны Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта). В минобороны Азербайджана заявили, что принимают ответные меры.

Накануне вечером Степанакерт также подвергся обстрелу. В результате загорелся склад строительных материалов, пожар вспыхнул и на местной электростанции, в результате чего город оказался обесточен. Электричество появилось в 7:00 мск 4 октября.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

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