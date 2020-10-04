Азербайджан заявил об обстрелах с территории Карабаха

Министерство обороны Азербайджана сообщило в воскресенье, 4 октября, о ракетном обстреле городов Тертер и Горадиз, прилегающих к Нагорному Карабаху, со стороны Ханкенди (азербайджанское название Степанакерта, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, НКР).

Азербайджанская армия принимает ответные меры, говорится в сообщении.

3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что военные республики заняли семь сел в трех районах в непризнанной НКР и еще одно село на линии соприкосновения.

В тот же день Армения сообщила о наступлении Азербайджана в Карабахе и больших потерях своей армии. Также армянская сторона заявляла о неоднократных обстрелах Степанакерта Азербайджаном.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.