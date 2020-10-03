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Азербайджан заявил о занятии семи сел в трех районах в Карабахе

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные заняли семь сел в трех районах в непризнанной республике Нагорный Карабах. Об этом он написал в своем Twitter 3 октября.

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По словам Алиева, это село Талыш Тертерского района, села Мехдили, Чахырлы, Ашагы Маральян, Шайбяй и Гуйчаг Джабраильского района, село Ашагы Абдурахманлы Физулинского района.

Ранее в этот же день Алиев сообщал, что азербайджанские войска страны заняли село Мадагиз на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев отмечал, что Армения продолжает обстрел мирного населения в карабахском городе Тертер из тяжелой артиллерии. По его словам, накануне, 2 октября, по городу, где проживает более 70 тыс. мирных жителей, было выпущено более 2 тыс. снарядов.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

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