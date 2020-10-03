Армения заявила о наступлении Азербайджана в Карабахе

Министерство обороны Армении сообщило о наступлении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе на северном и южном направлениях. По словам пресс-секретаря ведомства Шушан Степанян, идут упорные бои.

На этих направлениях сосредоточены большие силы. Армянские военные сдерживают продвижение противника, неся большие потери, написала Степанян в Facebook.

Ранее, 3 октября, Азербайджан заявил, что занял новые опорные пункты на линии соприкосновения. Также в минобороны республики заявили об уничтожении значительного количества живой силы и военной техники Армении. Армения эти данные не подтверждает.

В то же время в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что Азербайджан потерял более 3 тыс. человек за время эскалации и сотни единиц техники.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления НКР о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом.