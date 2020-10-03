Азербайджан заявил о взятии новых опорных пунктов в Нагорном Карабахе

Вооруженные силы Азербайджана занятии новые опорные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, сообщили в азербайджанском минобороны.

Отмечается, что ВС страны успешно продвигаются в намеченных направлениях.

«Войска Азербайджанской Армии овладели новыми опорными пунктами и осуществили зачистку территории от противника», — говорится в сообщении 2 октября.

В ведомстве также рассказали об уничтожении «значительного количества живой силы и военной техники противника».

В частности, по данным Баку, потери Армении с 27 сентября составили 230 танков и другой бронетехники, 250 артиллерийских установок и минометов, 38 комплексов ПВО, один ЗРК С-300 и 10 командных пунктов.

Ереван эти данные не подтверждает.

В то же время в непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что Азербайджан потерял более 3 тыс. человек за время эскалации и сотни единиц техники.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку. Анкара пообещала любую запрашиваемую Азербайджаном помощь.