В Карабахе рассказали о потерях Азербайджана

Потери ВС Азербайджана с момента обострения конфликта в Нагорном Карабахе превысили 3 тыс. человек, сообщил пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян.

«Разведывательные данные свидетельствуют, что число азербайджанских жертв уже превышает 3 тыс. Большая часть тел находится в нейтральной зоне, и для их вывоза ничего не делается», — написал Погосян в Facebook.

2 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что за последние сутки силы Азербайджана потеряли 540 человек убитыми и свыше 700 — ранеными.

Баку эти данные не подтверждает.

Очередное обострение в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах.

В пятницу сообщалось об авиаударах по столице непризнанной республики Степанакерту. По сообщениям корреспондента «Известий», центр города атаковали беспилотники, есть жертвы среди мирного населения.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года из-за решения Нагорно-Карабахской автономии покинуть состав Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в период с 1992 по 1994 год Баку потерял контроль над регионом.