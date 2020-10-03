Алиев сообщил о взятии Азербайджаном села Мадагиз в НКР

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что войска страны заняли село Мадагиз на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом он в субботу, 3 октября, сообщил в Twitter.

«Сегодня азербайджанская армия подняла азербайджанский флаг в Мадагизе. Мадагиз — наш. Карабах — это Азербайджан!» — говорится в посте.

Ранее в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал беспрецедентной по масштабам атаку Азербайджана на Нагорный Карабах. Он также добавил, что целью Баку и Анкары является не захват территорий, а уничтожение населения.

В этот же день помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Армения продолжает обстрел мирного населения в городе Тертер в Нагорном Карабахе из тяжелой артиллерии. По его словам, накануне, 2 октября, по городу, где проживает более 70 тыс. мирных жителей, было выпущено более 2 тыс. снарядов.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.